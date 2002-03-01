Клерк.Ру
 

Бизнесмену удалось добиться замены штрафа от РАР в 150 тыс. рублей на предупреждение

21.02.17 11:33
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Законное право микропредприятия на предупреждение вместо штрафа отстояла тюменский бизнес-омбудсмен. Доказывать неправоту контрольного органа пришлось в Арбитражном суде.

Предметом конфликта между владельцем мини-пивоварни и управлением Росалкогольрегулирования стало нарушение порядка учета алкогольной продукции. По мнению надзорного органа, бизнесмен обязан был использовать в своей работе автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции. Собственно за их отсутствие и был назначен штраф в размере 150 000 рублей.

Однако производственная мощность мини-пивоварни - не более 300 тыс. декалитров в год. При таких объемах готовой продукции оснащения автоматическими системами измерения и учета по закону не требуется. Правда, чтобы получить такое «освобождение» в надзорный орган нужно предоставить производственный расчет.

«Наш предприниматель, как раз был в стадии согласования данного документа. А это значит, что ни о каком пренебрежительном отношение к требованиям закона, игнорировании своих обязанностей со стороны заявителя речи и быть не может», - комментирует Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Служба уполномоченного подготовила заявление в Арбитражный суд Тюменской области. В нем содержалось просьба об отмене постановления в части назначения административного наказания, а также о замене штрафа на предупреждение, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Напомним, с 4 июля прошлого года появилась законодательная возможность вместо административного штрафа назначать предупреждение. Это касается субъектов малого и среднего предпринимательства, если правонарушение совершено впервые и нет материального ущерба или причинения вреда.

«Надзорные органы не учли обстоятельства, на основании которых штраф должен быть заменен на предупреждение. В этом мне видится грубое нарушение прав предпринимателя, ведь в законе четко говорится, что замена штрафа на предупреждение – это не возможность, а обязанность контрольного органа», - комментирует свою позицию Лариса Невидайло.

По результатам судебного разбирательства Арбитражным судом Тюменской области заявление, подготовленное службой бизнес-омбудсмена, было удовлетворено. Предприниматель от штрафа в размере 150-ти тысяч рублей освобожден.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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