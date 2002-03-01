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Ювелирный завод в Санкт-Петербурге подозревают в неуплате 759 млн. рублей НДС

21.02.17 15:33
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Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Из материалов уголовного дела следует, что с апреля 2011 по март 2013 года неустановленные лица, действуя от имени ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы», представило в МИФНС России №2 по Санкт-Петербургу налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды 1-2 кварталов 2011 года и 2-4 кварталов 2012 года заведомо ложные сведения о наличии у Общества прав на применение налоговых вычетов по НДС в общей сумме более 759 миллионов рублей, что повлекло неуплату НДС в бюджетную систему РФ.

Следствием принимаются меры к возмещению задолженности по налогам. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, сообщается на сайте СК.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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