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Подписан федеральный закон о закупках спортивными организациями у единственного поставщика

22.02.17 16:44
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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 22.02.2017 г. № 17 "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим закупки по закону о контрактной системе, дано право осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. (при общем годовом объеме таких закупок не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и не более 20 млн руб.).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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