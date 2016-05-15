Клерк.Ру
 

МЧС уменьшило количество проверок бизнеса на 35%

21.04.17 15:09

20 апреля в формате видеоконференцсвязи состоялось публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики государственных надзоров МЧС России под руководством Министра МЧС России Владимира Пучкова и при участии представителей надзорных органов МЧС России, бизнес-омбудсменов, представителей бизнес-сообществ.

В ходе конференции было отмечено, что основные усилия надзорных органов МЧС России сосредоточены на применении риск-ориентированных подходов при организации и осуществлении надзорных функций, развитии института независимой оценки пожарного риска, взаимодействии в рамках заключенных соглашений с общественными организациями, обеспечении мотивированности, прозрачности каждого надзорного мероприятия и общедоступность их результатов, а также повышении уровня профессиональной подготовки личного состава надзорных органов и исключении плановых проверок субъектов малого предпринимательства, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

- Мы ведем последовательную политику по снятию излишних административных барьеров на пути предпринимательской активности, совершенствованию и развитию форм и методов осуществления контроля. В соответствии с современными требованиями МЧС России уделяет большое внимание вопросам развития системы надзорной деятельности. В целом, количество запланированных на 2017 год проверок по всем видам надзорной деятельности уменьшено на 35%, – заявил Владимир Пучков.

- Переход к партнерским отношениям с бизнесом, основанный на методах профилактики и предупреждения, – важная и своевременная мера. Однако не стоит забывать, что существуют обязательные требования как для граждан, так и для предпринимателей, выполнение которых неукоснительно. В любом деле должен соблюдаться баланс, и только так мы сможем сократить число пожароопасных ситуаций на предприятиях, при этом не обременяя бизнес внеплановыми проверками, - прокомментировал мероприятие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Бизнес избавят от абсурдных требований
 
Бухгалтеру
 
Вступил в силу новый регламент «пожарных» проверок. Что изменилось?
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «Добро пожаловать в «черный список»!»
03:11
Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
00:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
Клерк
yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
Клерк
Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
Аноним прокомментировал материал «Большая зарплата = большой НДС»
вчера, 21:13
Аноним прокомментировал материал «Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%»
вчера, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 20:26
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 20:08
Аноним прокомментировал материал «Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле»
вчера, 19:58
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Советник президента Сергей Глазьев предложил альтернативный налоговый маневр»
вчера, 19:36
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 19:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций»
вчера, 19:25
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 19:07
Клерк
Жуков Александр прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 18:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 18:47
Аноним прокомментировал материал «Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов»
вчера, 18:07
Аноним прокомментировал материал «Трудовые книжки: за и против»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
вчера, 17:48
Аноним прокомментировал материал «Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес»
вчера, 17:40
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:32
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:30
еще
 