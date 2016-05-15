МЧС уменьшило количество проверок бизнеса на 35%

20 апреля в формате видеоконференцсвязи состоялось публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики государственных надзоров МЧС России под руководством Министра МЧС России Владимира Пучкова и при участии представителей надзорных органов МЧС России, бизнес-омбудсменов, представителей бизнес-сообществ.

В ходе конференции было отмечено, что основные усилия надзорных органов МЧС России сосредоточены на применении риск-ориентированных подходов при организации и осуществлении надзорных функций, развитии института независимой оценки пожарного риска, взаимодействии в рамках заключенных соглашений с общественными организациями, обеспечении мотивированности, прозрачности каждого надзорного мероприятия и общедоступность их результатов, а также повышении уровня профессиональной подготовки личного состава надзорных органов и исключении плановых проверок субъектов малого предпринимательства, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

- Мы ведем последовательную политику по снятию излишних административных барьеров на пути предпринимательской активности, совершенствованию и развитию форм и методов осуществления контроля. В соответствии с современными требованиями МЧС России уделяет большое внимание вопросам развития системы надзорной деятельности. В целом, количество запланированных на 2017 год проверок по всем видам надзорной деятельности уменьшено на 35%, – заявил Владимир Пучков.

- Переход к партнерским отношениям с бизнесом, основанный на методах профилактики и предупреждения, – важная и своевременная мера. Однако не стоит забывать, что существуют обязательные требования как для граждан, так и для предпринимателей, выполнение которых неукоснительно. В любом деле должен соблюдаться баланс, и только так мы сможем сократить число пожароопасных ситуаций на предприятиях, при этом не обременяя бизнес внеплановыми проверками, - прокомментировал мероприятие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.