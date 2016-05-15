В Орловской области ИП на ЕНВД, который не платил налоги с оптовых продаж, стал фигурантом уголовного дела

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области обратился ИП по вопросу осуществления в отношении него уголовного преследования.

Предприниматель реализовывал оборудование для систем кондиционирования и применял ЕНВД, при этом не осуществлял раздельный учет доходов, получаемых от розничной и оптовой торговли, а также доходов, получаемых от оказания услуг по обслуживанию данного оборудования.

В ходе проведения налоговой проверки выявлен факт неуплаты налога. Следственным органом по факту уклонения от уплаты налогов в отношении ИП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ.

При изучении материалов бизнес-омбудсменом установлено, что уголовное дело в отношении ИП должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 № 64 уклонение от уплаты налогов только с прямым умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. Таким образом, действия должны быть совершены умышленно и в крупном размере.

При этом действия ИП по реализации оборудования по договорам поставки или иным договорам, имеющим признаки договоров поставки, не могут быть квалифицированы как умышленные, направленные на уклонение от уплаты НДС, НДФЛ.

Действия предпринимателя в части получения дохода от осуществления деятельности по оказанию услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования, его сокрытия от налогообложения носят умышленный характер, однако, не подлежат квалификации по ч.1 ст. 198 УК РФ, так как сумма не исчисленных и не уплаченных в бюджет налогов не образует крупного ущерба, следовательно, отсутствует указанный состав преступления.

В рамках взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры области соответствующая позиция бизнес-омбудсмена о необходимости прекращения уголовного дела в отношении ИП была направлена в прокуратуру области для рассмотрения и учета при осуществлении прокурорского надзора за органами предварительного следствия. Позиция Уполномоченного учтена, уголовное дело прекращено, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.