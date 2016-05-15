Генпрокуратура заблокировала за рубежом активы стоимостью 900 млн евро в 2016 году

Генпрокуратура в 2016 году активизировала работу по возврату активов, полученных преступным путём; по запросам ведомства за рубежом заблокированы средства на сумму около 600 миллионов евро и недвижимость на 300 миллионов евро.

Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"По запросам генеральной прокуратуры РФ арестованы и заблокированы за рубежом денежные средства на общую сумму около 600 миллионов евро и недвижимое имущество на 300 миллионов евро. По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 миллиардов рублей", — отмечается в докладе.



Так, в Швейцарии заблокированы 35 миллионов евро на счетах Евгения Пузикова и Андрея Турунова, осужденных за хищения средств ОАО "МОЭСК" в особо крупном размере, 1,8 миллиона евро на счетах обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 600 миллионов рублей Василия Смирнова, а также 12 миллионов швейцарских франков на счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств ОАО "Росагролизинг" и ряда российских банков.





"Кроме того, обеспечено сохранение ранее наложенного ареста на имущество и блокирование денежных средств в швейцарских банках, банках Финляндии и Монако", — говорится в докладе.



"Управлению делами президента РФ и Минэнерго России рекомендовано принять необходимые меры в рамках их компетенции по возмещению ущерба, причиненного совершением преступлений в России, на общую сумму 40 миллионов долларов за счет активов осужденных, находящихся в Швейцарии и Финляндии", — отмечается в документе.