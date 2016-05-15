В Госдуму внесли проект о регулировании перевозок транзитных грузов

Депутат от "Единой России" Виталий Ефимов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий создание комплексной системы по регулированию перевозки транзитных грузов.

С законопроектом ознакомились коррепонденты РИА Новости.

"Концептуальными целями и основными задачами законопроекта являются… создание комплексного законодательного акта, дающего иностранному грузовладельцу полную гарантию по срокам, ритмичности и сохранности перевозки транзитных грузов через территорию Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Законопроект наделяет правительственную комиссию по транспорту функциями по координации федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов и общественных организаций в обеспечении перевозок транзитных грузов, следует из пояснительной записки к документу.

Сборы и тарифы

Проект закона предусматривает введение сборов за осуществление мониторинга транзитных перевозок. При этом ставка сборов будет определяться правительством РФ.



Также документом предлагается взимать плату как за проезд автомобилей с транзитными грузами по платным участкам автомобильных дорог, так и за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения при движении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, перевозящих тяжеловесные грузы.

Законопроект предусматривает, что тарифное регулирование перевозок транзитных грузов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, на которые законодательством Российской Федерации возложены указанные функции. Координация таких органов осуществляется правительственной комиссией по транспорту.

Транспортные коридоры

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на создание и развитие транзитных транспортных коридоров, осуществляется правительственной комиссией по транспорту.



Сведения о сроке перевозки транзитных грузов включаются в паспорт транзитного транспортного коридора, следует из текста законопроекта.

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на создание и развитие транзитных транспортных коридоров, осуществляется правительственной комиссией по транспорту.



Сведения о сроке перевозки транзитных грузов включаются в паспорт транзитного транспортного коридора, следует из текста законопроекта.

Досмотр



Согласно документу, таможенный досмотр может осуществляться только в случаях выявления рисков нарушения российского таможенного законодательства, при наличии товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, а также в случаях отсутствия или нарушения пломб, печатей и иных средств идентификации.

В случае помещения транзитных грузов под процедуру таможенного транзита срок выпуска транзитных грузов для осуществления процедуры таможенного транзита, включая время таможенного досмотра этих грузов, не должен превышать один рабочий день, следующий за днем регистрации таможенной декларации.



Сроки контроля



Проект закона устанавливает предельные сроки проведения контрольными органами государственного контроля транзитных грузов для всех видов транспорта.



Для автомобилей при прибытии транзитных грузов срок регистрации сообщения о прибытии должен составлять не более 10 минут с момента предъявления документов, проведение осмотра — не более 20 минут. При убытии для автомобилей срок осмотра должен не превышать 20 минут, а завершение процедуры таможенного транзита — в возможно короткие сроки, но не позднее 15 минут после завершения осмотра автомобильного транспортного средства при условии отсутствия нарушений.

Штрафы

Законопроектом предлагается создать систему административных штрафов, налагаемых в случае нарушения законодательства о перевозке транзитных грузов.



Предусматривается прогрессивная шкала штрафов, определяемая количеством дней или часов превышения сроков, установленных законодательством о перевозках транзитных грузов.