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Московский суд заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка

26.04.17 17:11

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц), а также в отношении Железняка Александра Дмитриевича, обвиняемого по той же статье",- сказала Царева в среду.

Согласно постановлению, данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента пересечения государственной границы РФ. Оба обвиняемых объявлены в международных розыск.

В настоящее время Останкинский суд Москвы рассмотрел особом порядке дело в отношении экс-начальника департамента корпоративных финансов "Пробизнесбанка" Николая Алексеева, обвиняемого в хищении 2,4 млрд рублей, который признал вину и дал показание на своих бывших руководителей. Экс-менеджер кредитного учреждения приговорен к реальному сроку лишения свободы.

ЦБ РФ в августе 2015 года лишил лицензии опорный банк группы "Лайф" - Пробизнесбанк, другие банки группы регулятор санировал.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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