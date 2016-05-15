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Применять УСН можно только при условии подачи уведомления в установленный срок

27.04.17 13:28

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе применять УСН только при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 статьи 346.13 НК РФ, а именно путем подачи соответствующего заявления в налоговый орган в установленный срок - не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. Такой вывод сделал АС Северо-Западного округа  в постановлении от 16.03.2017 N Ф07-13550/2016 по делу N А26-2046/2016.

ИП зарегистрировалась 6 июня 2013 года, но уведомила о переходе на УСН только 10 июля (хотя на заявлении была проставлена дата 10 июня). Т.е. срок подачи был пропущен.

Инспекция в ответ на заявление ИП уведомила её о невозможности применения УСН в связи с нарушением срока подачи указанного заявления, предусмотренного пунктом 2 статьи 346.13 НК РФ. Управление ФНС Республики Карелия оставила жалобу ИП без удовлетворения и предпринимательница подала в суд.

По мнению налогоплательщика, заявление подано в налоговый орган до истечения установленного статьей 346.19 НК РФ налогового или отчетного периода, т.е. до возникновения обязанности по исчислению и уплате единого налога по УСН. Кроме того, ИП полагает, что вопрос о правомерности использования УСН вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем связан с реализацией его права на применение данной системы налогообложения; применение УСН носит заявительный (уведомительный) характер; нормами главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации налоговому органу не предоставлено права запретить или разрешить налогоплательщику применять выбранную систему налогообложения.

Суды трех инстанций отказались признать доводы предпринимательницы. Как указал в постановлении АС Северо-Западного округа, законодатель предусмотрел специальные правила перехода на УСН для вновь создаваемых организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание использовать названный налоговый режим с момента начала своей деятельности.  Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе применять УСН только при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 статьи 346.13 НК РФ, а именно путем подачи соответствующего заявления в налоговый орган в установленный срок - не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Поскольку заявление о переходе на УСН предприниматель подал с нарушением установленного срока, Инспекция правомерно указала налогоплательщику в сообщении от 15.07.2013 N 3.2-10/72 на отсутствие у него права применить указанный режим налогообложения в силу подпункта 19 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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