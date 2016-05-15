ФАС прекратила административное дело против Google

Федеральная антимонопольная служба прекратила административное производство в отношении американской корпорации Google за неисполнение предписаний службы. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства.



Как отметила служба, дело было прекращено накануне, 25 апреля, в связи с заключением мирового соглашения между антимонопольным ведомством и компанией.



Антимонопольное дело между ФАС и Google началось в феврале 2015 года после жалобы российской интернет-компании «Яндекс», напоминает РБК. «Яндекс» не устраивало то, что Google, владеющий мобильной операционной системой Android, запрещает другим разработчикам предустанавливать приложения на смартфоны и планшеты производителей Fly, Explay и Prestigio.



Российский регулятор обвинил Google в нарушении закона «О защите конкуренции» и предписал компании исключить из соглашений с производителями требования, которые ограничивают установку приложений и сервисов других разработчиков.



В конце сентября Google начала оповещать пользователей на устройствах, использующих операционную систему Android, о том, что они могут устанавливать на свои девайсы сторонние сервисы поиска. ФАС, в свою очередь, назвала эти меры «недостаточными».



17 апреля регулятор и компания заключили мировое соглашение, в рамках которого урегулировали конфликт. Google, согласно договоренностям, не будет препятствовать установке альтернативных сервисов на смартфонах и других устройствах на базе Android, а также выплатит штраф в размере 439 млн руб.