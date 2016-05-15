Клерк.Ру
 

Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах

27.04.17 15:31

На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти».

Под уполномоченными органами государственной власти в целях настоящего Положения понимаются ФНС и ее территориальные налоговые органы и Федеральная служба по финансовому мониторингу и ее территориальные органы.

По их запросу юрлицо должно представить сведения ‎о бенефициарных владельцах либо о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах либо о мерах по их установлению юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения.

Запросы могут поступать как в электронной форме по ТКС, так и в бумажном виде.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Что проверяет Росфинмониторинг? И за что штрафует
 
Новости директору
 
Российские компании теперь обязаны хранить информацию о своих бенефициарах
 
Директору
 
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах
 
Бухгалтеру
 
К вопросу об обязанности юридических лиц вести реестр своих бенефициарных владельцев
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения111
Клерк
Кинзер прокомментировал материал «Как компании защитить свою деловую репутацию»
16:45
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:42
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:30
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Пени по налогам: проверьте свои расчеты и даты уплаты»
16:16
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:10
Клерк
Невоспитанная прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
16:02
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
15:56
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
15:20
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
15:12
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
15:08
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
15:04
Аноним прокомментировал материал «Ежемесячная компенсация в размере 50 рублей в отпуске по уходу за ребенком»
15:03
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
14:58
user
Olgabsh прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
14:43
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
14:09
Клерк
Сороконожка прокомментировал материал «Минфин пояснил вопрос зачета переплаченных взносов в счет недоимки за период до 2017 года»
14:07
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
13:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
13:26
Аноним прокомментировал материал «К камеральной проверке 6-НДФЛ будь готов!»
13:24
Аноним прокомментировал материал «3-НДФЛ Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (КНД-1151020)»
13:23
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
13:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
12:52
Клерк
Iren прокомментировал материал «Производители сгущенки ответили на претензии к качеству продукта»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:39
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:38
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:37
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
12:30
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Как правильно организовать движение денег внутри группы компаний. Нюансы и решения от экспертов»
12:23
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:22
Аноним прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
12:22
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
12:17
еще
 