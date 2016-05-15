Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах

На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти».

Под уполномоченными органами государственной власти в целях настоящего Положения понимаются ФНС и ее территориальные налоговые органы и Федеральная служба по финансовому мониторингу и ее территориальные органы.

По их запросу юрлицо должно представить сведения ‎о бенефициарных владельцах либо о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах либо о мерах по их установлению юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения.

Запросы могут поступать как в электронной форме по ТКС, так и в бумажном виде.