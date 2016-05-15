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УФНС Омской области: причиной почти 90% отказов в госрегистрации являются ошибки налогоплательщиков

27.04.17 16:26

Из 12000 заявителей обратившихся в 1 квартале 2017 года в Единый регистрационный центр Омской области 1600 или 13% получили решения об отказе в регистрации, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС.

Причиной почти 90% отказов является непредставление в регистрирующий орган необходимых документов, либо представление документов, содержащих недостоверные сведения. К этой категории относятся и отказы, принятые в связи с ошибками заявителей в заявлении для регистрации. Наиболее типичными являются ошибки связанные с неверным заполнением в заявлении таких реквизитов как паспортные данные, сведения о месте жительства, ИНН, код вида экономической деятельности, дата публикации сообщения о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации».

Около 5% решений об отказе приняты в связи с непредставлением сведений, предусмотренных законодательством об обязательном пенсионном страховании. В 3% случаев отказы вынесены при попытке регистрации организаций на физических лиц, которые являются или являлись руководителями и учредителями юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ с задолженностью, либо в отношении которых в реестр внесены записи о недостоверности сведений, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации.

Для предотвращения отказов при осуществлении регистрационных действий и повышения информированности заявителей на официальном сайте ФНС России в рубрике «Регистрация ЮЛ и ИП» размещены подробные рекомендации по каждому виду регистрации, в том числе приведен перечень необходимых для регистрации документов, указан размер госпошлины, разъяснен порядок подачи документов в регцентр и способы получения документов после регистрации. Кроме того, на информационных стендах инспекции размещены образцы заполнения форм заявлений.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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