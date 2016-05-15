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Роскосмос не может распоряжаться выручкой из-за хищений в "Фондсервисбанке"

27.04.17 17:01

"Роскосмос" не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил прокурор в Тверском суде Москвы.

Суд в четверг рассматривает вопрос об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в выводе средств из банка через фирмы-однодневки, сообщает РИА Новости.

"Космическое агентство в настоящее время лишено возможности распоряжаться своей валютной выручкой, эти средства аккумулировались на счетах этого банка, а теперь денег просто нет в банке", — сказал прокурор. 

Инициатором уголовного дела является АСВ, пишет Коммерсант. Речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».

При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, по данным издания, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.

Руководство "Роскосмоса" обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил "факты существенного завышения стоимости активов", Фондсервисбанк попал под программу санации, которую проводит опорный банк "Ростеха" Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам "Роскосмос", согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке. На оздоровление Фондсервисбанка АСВ выделило 39 млрд руб., еще 27 млрд руб.— "Роскосмос".

Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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