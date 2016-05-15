Красные тапки выдали приставам злостную неплательщицу коммунальных услуг

Забавная история опубликована на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В ходе исполнительных действия приставы Новосибирска посетили квартиру злостной неплательщицы коммунальных услуг. Дверь открыл квартирант, снимающий комнату у хозяйки и предложил пройти приставам в квартиру.

В одной из комнат за шкафом пряталась хозяйка квартиры - её выдали ярко-красные тапки, виднеющиеся в щели между шкафом и стеной. Рассекреченная должница призналась, что сдаёт одну из комнат квартиры в аренду, но причины, по которым она не платит за горячую воду и отопление, назвать не смогла.

Судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения, в результате которых компьютерная техника, кресло, два комода и стиральная машина, принадлежащие должнице, были арестованы.



Неплательщица не смогла смириться с потерей любимого имущества и в течение часа нашла денежные средства, погасив задолженность в полном объёме.

Несмотря на забавность этой истории, не стоит допускать возникновения задолженности. Ведь придется оплачивать не только долги, но и пени за несвоевременную уплату. Но если все-таки у вас возникла задолженность по коммунальным услугам, вы можете воспользоваться нашим новым калькулятором пеней, который позволяет посчитать в том числе и пени при просрочке оплаты коммуналки.