Клерк.Ру
 

ИП обвинили в рекламе наркотиков из-за картинок на детских костюмах

29.06.17 11:47
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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае обратилась предпринимательница с жалобой на процессуальные нарушения сотрудников полиции в ходе проведения внеплановой проверки ее торгового отдела.

ИП, осуществляющая продажу промышленных товаров, приобрела у оптовой компании детские костюмы с изображением листьев растения и разместила товар для реализации в арендуемом отделе, расположенном в одном из торговых центров города Перми.

В марте 2017 года в ходе проверки, проводимой отделом полиции в ТЦ в рамках оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению незаконного коммерческого использования товарных знаков, предположив, что на продаваемых детских куртках изображены листья конопли, относящиеся к наркотическим растениям, сотрудники полиции составили протокол об изъятии вещей.

По результатам проведенной проверки в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.13. КоАП за пропаганду либо незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства. ИП попросила бизнес-омбудсмена проверить правомерность действий полицейских и оказать правовую поддержку при оспаривании протокола об административном правонарушении.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, судебный орган установил, что при вынесении должностными лицами отдела полиции определения о назначении по делу ботанической экспертизы были существенно нарушены нормы административного законодательства. ИП не была ознакомлена с определением о назначении экспертизы, а также ей не были разъяснены права о возможности заявить отвод эксперту или поставить перед экспертом вопросы для дачи ответов в заключении. В связи с чем, заключение ботанической экспертизы было признано судом недопустимым доказательством.

Кроме того, предпринимателем в материалы судебного дела было представлено независимое заключение, в котором сделан вывод о том, что изображенные на куртках листья не являются копией листа конопли и могут принадлежать другим видам растений.

В мае 2017 года постановлением суда производство по делу об административном правонарушении в отношении ИП прекращено в связи отсутствием достоверных доказательств наличия вины субъекта предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
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Аноним
, Йошкар-Ола
предположив, что на продаваемых детских куртках изображены листья конопли, относящиеся к наркотическим растениям, сотрудники полиции составили протокол об изъятии вещей

 

Вот уж действительно беспредел... не на деле, а в головах.
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Аноним
, Москва
Не полинился и набрал в поисковике "лист конопли фото". Для меня, не ботаника, довольно таки типовой стилизованый образ листа вообще. Чётко узнать в таком изображении на текстиле именно лист конопли с целью рекламы наркотика это точно надо быть шизанутым именно на конопле. Ну, для работников наркоконтроля это может и нормально, но суд постановил совершенно правильно в пользу ИПешника.
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Не полинился и набрал в поисковике "лист конопли фото". Для меня, не ботаника, довольно таки типовой стилизованый образ листа вообще. Чётко узнать в таком изображении на текстиле именно лист конопли с целью рекламы наркотика это точно надо быть шизанутым именно на конопле. 

 Или самому употреблять...



"Конопля являлась одной из основных сельскохозяйственных культур СССР. Такой её статус был подтверждён помещением листьев конопли вместе с колосьями пшеницы и соцветиями подсолнечника в центр снопа внутри главного фонтана страны — Дружба народов на ВДНХ." : https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fountain_Druzhba_Narodov2.jpg&filetimestamp=20080616075615&

Клерк
Старый ворчун

НатальяС, Вы писали:

Конопля являлась одной из основных сельскохозяйственных культур СССР

 

И не только СССР, а ещё и Российской Империи.

И не только российской.

Можно ещё вспомнить, что "эпохи великих географических открытий" (и самих этих открытий) без конопли не было бы.

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