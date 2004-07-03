ИП обвинили в рекламе наркотиков из-за картинок на детских костюмах

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае обратилась предпринимательница с жалобой на процессуальные нарушения сотрудников полиции в ходе проведения внеплановой проверки ее торгового отдела.

ИП, осуществляющая продажу промышленных товаров, приобрела у оптовой компании детские костюмы с изображением листьев растения и разместила товар для реализации в арендуемом отделе, расположенном в одном из торговых центров города Перми.

В марте 2017 года в ходе проверки, проводимой отделом полиции в ТЦ в рамках оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению незаконного коммерческого использования товарных знаков, предположив, что на продаваемых детских куртках изображены листья конопли, относящиеся к наркотическим растениям, сотрудники полиции составили протокол об изъятии вещей.

По результатам проведенной проверки в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.13. КоАП за пропаганду либо незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства. ИП попросила бизнес-омбудсмена проверить правомерность действий полицейских и оказать правовую поддержку при оспаривании протокола об административном правонарушении.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, судебный орган установил, что при вынесении должностными лицами отдела полиции определения о назначении по делу ботанической экспертизы были существенно нарушены нормы административного законодательства. ИП не была ознакомлена с определением о назначении экспертизы, а также ей не были разъяснены права о возможности заявить отвод эксперту или поставить перед экспертом вопросы для дачи ответов в заключении. В связи с чем, заключение ботанической экспертизы было признано судом недопустимым доказательством.

Кроме того, предпринимателем в материалы судебного дела было представлено независимое заключение, в котором сделан вывод о том, что изображенные на куртках листья не являются копией листа конопли и могут принадлежать другим видам растений.

В мае 2017 года постановлением суда производство по делу об административном правонарушении в отношении ИП прекращено в связи отсутствием достоверных доказательств наличия вины субъекта предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.