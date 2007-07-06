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Все стадии банкротства юридических лиц теперь вносятся в ЕГРЮЛ

03.07.17 10:03

С 28 июня 2017 в Единый государственный реестр юридических лиц включаются сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Об этом напомнило УФНС Республики Карелия.

Внесение в данный реестр указанных сведений осуществляется на основании:

  • поступившего в регистрирующий орган из арбитражного суда определения о принятии заявления о признании должника банкротом;
  •  сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;
  •  о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о дате введения соответствующей процедуры;
  • сведений о внешнем управляющем или конкурсном управляющем и об изменении таких сведений;
  •  сведений о прекращении производства по делу о банкротстве.


Сведения о том, возбуждено ли в отношении конкретного юридического лица производство по делу о банкротстве, можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), воспользовавшись сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

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