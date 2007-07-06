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Главу чеченского отделения Сбербанка обвиняют в обналичке миллиарда рублей

04.07.17 10:02

Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средст.

Фигурантом уголовных дел является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, пишет Интерфакс.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по Чеченской республике.

"В свою очередь указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей", - утверждают в МВД Чечни.

"В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность)", - сообщает пресс-служба.

При этом следствием установлено, что "руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств". "В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела", - отмечают в ведомстве.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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