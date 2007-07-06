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ФАС отменила плановые проверки бизнеса в сферах рекламы и тарифов

04.07.17 14:32

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ФАС решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, пишут «Известия». С 2018 года служба перестанет проводить плановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства в области рекламы и регулирования тарифов.

— ФАС России снижает административную нагрузку на предпринимательское сообщество, — объяснили причину такого решения в пресс-службе регулятора.

Между тем по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки, основаниями для которых являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов. Плановые проверки ФАС начинает проводить по истечении трех лет со дня основания организации.

Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

— Тарифы — это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием, — сказала Анастасия Алехнович.

Отмену плановых проверок в области рекламы вице-президент «Деловой России» поддержала, поскольку это, по ее мнению, действительно снизит нагрузку на частный бизнес.

Ознакомиться с письмом ФАС о порядке проведения проверок в сфере рекламы можно здесь.

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