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Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации

04.07.17 13:15
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Верховный суд постановлением от 19 июня 2017 года по делу АКПИ17-283 признал недействующим пункт 22 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утв. приказом Минфина России N 86н, МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее Порядок).

В суд обратился индивидуальный предприниматель, которому был доначислен НДФЛ по итогам выездной проверки в том числе и по причине того, что он включил в состав профессионального вычета расходы по купленным, но не проданным товарам. Доначисления налога были произведены налоговой инспекцией в соответствии с пунктом 22 Порядка, которым предписывается материальные расходы списывать на затраты в части реализованных товаров.

По мнению ИП, пункт 22 Порядка  противоречит решению Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октября 2010 г. № ВАС-9939/10, в котором указывалось, что  индивидуальные предприниматели, избравшие кассовый метод признания доходов и расходов, согласно пункту 3 статьи 273 НК РФ вправе учесть для целей налогообложения понесенные расходы после их фактической оплаты, без каких либо дополнительных условий, связанных с их дальнейшей реализацией.

Позицию предпринимателя поддержал в суде и представитель Минюста, тогда как представители Минфина и ФНС выступили против неё. Однако Верховный суд согласился с мнением ИП, признав, что дополнительное условие согласно пункту 3 статьи 273 НК установлено только для расходов по приобретению сырья и материалов в производство, наступление которого необходимо для признания данного вида расходов для целей налогообложения.

Пункт 22 Порядка признан недействующим со дня вступления в законную силу решения Верховного суда.

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3 мнения
Клерк
Константин_50
, Москва
Вот ничего тут нет удивительного, все суды на эту тему уже восьмой год подряд налорганы проигрывают.
А книга у нас просто замечательная, не надо ее трогать.:)
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