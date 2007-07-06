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При проверках бизнеса будут использоваться проверочные листы

05.07.17 14:46

На сайте Правительства РФ сегодня опубликован ряд документов относительно плановых проверок бизнеса в рамках программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Так, Постановлением от 28 июня 2017 года № 762 устанавливается, что с 1 октября 2017 года при проведении плановых проверок в рамках отдельных видов надзора в сфере природопользования, а с 1 июля 2018 года в рамках всех видов надзора должны использоваться проверочные листы.

Постановлением от 29 июня 2017 года №774 устанавливается, что с 1 октября 2017 года при федеральном государственном пожарном надзоре проверочные листы должны использоваться в ходе плановых проверок многоквартирных жилых домов, зданий организаций торговли и организаций общественного питания, а с 1 июля 2018 года – всех используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями объектов защиты.

Постановлением от 4 июля 2017 года №787 устанавливается, что при федеральном государственном надзоре в области связи в ходе плановых проверок должны использоваться проверочные листы.

Проверочные листы должны включать перечни вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов России, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом предусматривается ограничение предмета плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перечнем вопросов, включённых в проверочные листы.

Принятые решения направлены на снижение административных и финансовых издержек граждан и организаций, повышение прозрачности деятельности контрольно-надзорных органов, оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счёт сокращения времени проведения плановых проверок.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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