На гендиректора ООО завели уголовное дело за сокрытие денег от ИФНС

Прокурор города Невинномысск (Свердловская область) утвердил обвинительное заключение в отношении генерального директора компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, у ООО с июня 2015 года имелась недоимка по налогам. Руководитель общества не погашал недоимку и допустил рост задолженности по уплате налогов и сборов до 8 млн 449 тыс.руб.

От налоговой службы поступило требование об уплате налогов, которое не исполнено генеральным директором, что повлекло принятие налоговым органом мер по принудительному взысканию.

В целях сокрытия денежных средств в сентябре 2015 года генеральный директор заключил договор о переуступке права дебиторской задолженности к другому предприятию в сумме более 64 млн.руб. На основании договора о погашении задолженности, минуя расчетные счета организации, было перечислено 60 млн.руб.

В результате генеральный директор сокрыл денежные средства, а задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила 8,5 млн. рублей, сообщает Генпрокуратура.