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На гендиректора ООО завели уголовное дело за сокрытие денег от ИФНС

05.07.17 15:32

Прокурор города Невинномысск (Свердловская область) утвердил обвинительное заключение в отношении генерального директора компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, у ООО с июня 2015 года имелась недоимка по налогам. Руководитель общества не погашал недоимку и допустил рост задолженности по уплате налогов и сборов до 8 млн 449 тыс.руб.

От налоговой службы поступило требование об уплате налогов, которое не исполнено генеральным директором, что повлекло принятие налоговым органом мер по принудительному взысканию.

В целях сокрытия денежных средств в сентябре 2015 года генеральный директор заключил договор о переуступке права дебиторской задолженности к другому предприятию в сумме более 64 млн.руб. На основании договора о погашении задолженности, минуя расчетные счета организации, было перечислено 60 млн.руб.

В результате генеральный директор сокрыл денежные средства, а задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила 8,5 млн. рублей, сообщает Генпрокуратура.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
понаехавший Тут
, Москва
Коллеги, когда Вам налоговая выставила инкассовое на сумму более 2,5 млн.руб. предупредите директора чтобы он не подписывал письма дебиторам (чтобы те  платили третьим лицам) и всякие договора уступки /цессии . По ст. 199 части 2 сейчас дела "пекут" как блинчики . Причем иногда даже бухгалтеров привлекают в соучастники. Более подробно тут.    
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