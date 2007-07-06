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Четвертый Всероссийский день приема предпринимателей проведен прокуратурой

05.07.17 16:29

Вчера, 4 июля 2017 года, в органах прокуратуры в четвертый раз состоялся Всероссийский день приема предпринимателей.

Всероссийский день приема предпринимателей проходит регулярно, каждый первый вторник месяца, напоминает пресс-служба Генпрокуратуры.

В Генеральную прокуратуру обратились 9 граждан – представителей 8 субъектов предпринимательской деятельности из Амурской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Самарской, Московской областей и Краснодарского края. От них принято 9 письменных обращений, которые переданы на рассмотрение в соответствующие управления.

Акция проводилась во всех регионах страны. В Республике Татарстан на приём обратились 13 представителей хозяйствующих субъектов. Их интересовали вопросы изменений в налоговом законодательстве, соблюдения трудовых прав работников, льготного налогообложения для индивидуальных предпринимателей, правомерности действий контролирующих органов и другие. В 4 случаях прокурорами приняты заявления, по которым будут проводиться проверки. Остальным коммерсантам дары разъяснения правового характера.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура также дала необходимые разъяснения по обращениям 7 предпринимателей, интересовавшихся вопросами исполнения законодательства о государственном контроле, водного законодательства и в сфере обращения с отходами производства.

В аппарат прокуратуры Свердловской прокуратуры обратились 3 предпринимателя. Они обжаловали действия сотрудников полиции и контрагентов по заключенным договорам. По всем фактам начаты проверки.

Прокуроры Тюменской области приняли обращения 4 предпринимателей. Трем из них даны правовые консультации в сфере административного законодательства и применения онлайн-касс. У одной представительницы предпринимателя принято заявление на действия контролера Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, которая провела внеплановую выездную проверку не по месту фактического осуществления деятельности предпринимателя, указанному в распоряжении о проверке. В отношении контролера возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре). Прокуратура контролирует его рассмотрение в суде.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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