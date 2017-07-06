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В Северной Осетии выявили начисление пенсий "мертвым душам" на 350 млн рублей

06.07.17 10:28

Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии по факту многомиллионного хищения, в котором подозреваются сотрудники управления Пенсионного фонда России одного из районов республики.

Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, с января 2005 по март 2017 года должностные лица районного отделения ПФР по республике сфабриковали 273 пенсионных дела, по которым производились незаконные начисления и выплаты пенсий вымышленным лицам. Сумма ущерба превысила 350 млн рублей, сказала Волк.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя учреждения.

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