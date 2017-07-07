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Более 13 тысяч россиян стали банкротами в первом полугодии

07.07.17 10:33

Российские суды в первом полугодии признали банкротами в 1,8 раз больше граждан, чем за аналогичный период 2016 года, в то же время, исходя из поквартальной динамики, рост банкротств замедляется.

В России в первой половине 2017 года банкротами, согласно определениям суда, стали 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей, это на 79% больше, чем в первом полугодии 2016 года. В то же время это всего на 8% превышает уровень второй половины 2016 года, свидетельствуют данные из отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в "Федресурсе".

"Количество банкротств стабилизировалось; похоже, мы уперлись в "бутылочное горлышко" в виде пропускной способности судебной системы или возможностей арбитражных управляющих, поскольку фактических банкротов пока всего 6% от потенциальных", - сказал "Интерфаксу" руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Введение упрощенной процедуры банкротства граждан, для проведения которой не требуется привлекать арбитражного управляющего, может способствовать интенсификации банкротств, поможет гражданам начать новую финансовую жизнь и "обеспечит рост экономики потребления", считает судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов. Законопроект о возможности упрощенного банкротства для граждан, без привлечения арбитражного управляющего, разработанный Минэкономразвития, как сообщалось ранее, внесен в правительство.

"Подавляющая часть граждан входят в банкротство без имущества и ничего не выплачивают кредиторам, во II квартале этого года 75% граждан заплатили кредиторам ноль, естественно, у них нет средств на оплату услуг арбитражных управляющих", - отмечает Алесей Юхнин.

Банкротства физлиц в первом полугодии этого года были достаточно равномерно распределены по регионам: на Москву пришлось 7% решений (948), на Московскую обл. 6% (759), на Санкт-Петербург - 5% (651). При этом в Санкт-Петербурге банкротства граждан выросли в 8 раз к аналогичному периоду прошлого года.

"Получить кредиты в успешно развивающихся регионах обычно легче, что подтверждается статистикой Банка России, но часть физических лиц не рассчитывают свои силы. Сейчас банкротятся граждане, которые получили кредиты в 2013-2014 годы, а потом столкнулись с падением реальных доходов", - отмечает доцент кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ Ольга Львова.

Различия в региональной динамике банкротств можно объяснить инертностью людей, которая в разных регионах проявляется по-разному, сказал "Интерфаксу" руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский. "Осознание появившейся в конце 2015 года возможности начать новую экономическую жизнь, освободившись от непосильных долгов, приходит к людям только сейчас, скорее всего, в разных регионах это происходит с разной скоростью", - отмечает он.

В целом по итогам работы института потребительских банкротств в Москве и Санкт-Петербурге "плотность" потребительских банкротств остается ниже, чем во многих регионах: соответственно, 19 и 22 признанных банкротов на 100 тыс. населения (суммарно с октября 2015 года по июнь 2017 года). Лидерами по количеству потребительских банкротств на душу населения стали Вологодская обл. (83 банкрота на 100 тыс. населения), Рязанская обл. (55), Новосибирская обл. (42) и Чувашия (41).

Регионы, в которых наблюдается наибольшее число граждан-банкротов на душу населения, характеризуются также высокой активностью микрофинансовых организаций, говорил ранее замминистра экономического развития Николай Подгузов на Петербургском международном юридическом форуме.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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