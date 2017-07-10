Верховный суд обобщил судебную практику по делам о госзаказе

Утвержден Обзор судебной практики применения законодательства о контрактной системе.

В целом Верховный суд РФ поддержал позиции ФАС России, сформированные в результате рассмотрения дел о нарушениях 44-ФЗ.

В частности, суд согласен с тем, что при закупке работ по строительству и капитальному ремонту заказчик обязан размещать проектно-сметную документацию в составе документации о закупке, а объединение в один лот работ по проектированию и строительству ограничивает количество участников закупки, прокомментировали в ФАС.

Поддержана также позиция антимонопольного органа о незаконности требования от участников торгов наличия лицензий на работы, которые не являются самостоятельным объектом закупки. К примеру, при проведении закупки на капитальный ремонт здания заказчик вправе требовать лицензию на выполнение строительно-монтажных работ. Однако он не может требовать лицензии на монтаж, техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности, поскольку эти работы выполняются наряду с иными работами по капремонту и не закупаются заказчиком отдельно.

Наконец, Верховный суд РФ считает, что при рассмотрении споров по Закону о контрактной системе суды не должны приостанавливать действие оспариваемых решений и предписаний ФАС России в случае, если это приведет к возобновлению торгов. Подобные ситуации делают бессмысленным дальнейшее судебное разбирательство, а исполнение итогового судебного акта – зачастую невозможным.