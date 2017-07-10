Сотрудник МЧС за взятку не стал проводить «пожарную проверку» предприятия, за что получил 5 лет колонии

В Перми под суд попал бывший инспектор регионального управления МЧС России. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный должностным лицом из корыстной заинтересованности), передает Генпрокуратура.

Установлено, что правонарушитель осенью 2015 года обязан был провести плановую проверку Пермского насосного завода. Однако, имея корыстную цель, инспектор предложил техническому директору предприятия дать взятку за непроведение проверочных мероприятий.

Получив указанную сумму, виновный проверку не провел. Чтобы скрыть этот факт, инспектор составил подложные документы, где указал, что проверка завода проведена, а нарушений не выявлено.

Суд приговорил инспектора к 5 года лишения свободы со штрафом 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности представителя власти на государственной и муниципальной службе на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.