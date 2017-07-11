Депутаты придумали новый тип банковского счета - специальный социальный

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается введение в Гражданский кодекс нового понятия - специальный социальный банковский счет.

В кодекс предлагается добавить новую статью 860.11 с таким названием. Специальный социальный банковский счет будет открывываться клиенту - физическому лицу для зачисления денежных средств, указанных в перечне видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства РФ об исполнительном производстве. В перечень планируется включить выплаты в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также компенсационные выплаты за счет бюджетных средств гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Принятие законопроекта позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты, написано в пояснительной записке к проекту.