Руководителя компании арестовали за попытку дать взятку сотруднику прокуратуры

В июне текущего года сотрудник прокуратуры в Москве проводил проверку соблюдения законодательства при использовании компанией земельного участка. В рамках надзорных мероприятий в действиях организации были выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием), о чем было сообщено генеральному директору и его адвокату. Также запрошены копии документов, относящихся к предмету проверки.

Генеральный директор коммерческой организации предложил проверяющему «урегулировать» вопрос за 50 тыс. рублей.

Прокурорский работник незамедлительно доложил прокурору г. Москвы о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения, сообщает Генпрокуратура. Дальнейшие переговоры между помощником прокурора и генеральным директором фирмы проходили под контролем оперативной службы.

Накануне коммерсант передал помощнику прокурора, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, денежные средства в размере 70 тыс. руб., после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.