Клерк.Ру
 

Бывший гендиректор может подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

12.07.17 11:29
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С начала прошлого года расширились возможности регистрирующих органов по противодействию злоупотреблениям в сфере государственной регистрации, напоминает УФНС Орловской области. Теперь, в соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений подлежит обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В частности, такая запись может быть внесена при получении заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001. Форма данного заявления утверждена приказом Федеральной налоговой службы от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, вступившего в силу 05.06.2016 года.

К примеру, данная форма заявления подается в случае, когда организация не представила в регистрирующий орган сведения о смене физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и в реестре значится уволенный руководитель.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
Lartchik
, Москва
Что бывший ген.дир. может внести сведения о недостоверности данных, понятно. А вот какие дальнейшие последствия для бывшего ген.директора после внесения записи о недостоверности о нём сведений? 
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