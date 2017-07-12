Бывший гендиректор может подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

С начала прошлого года расширились возможности регистрирующих органов по противодействию злоупотреблениям в сфере государственной регистрации, напоминает УФНС Орловской области. Теперь, в соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений подлежит обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.



В частности, такая запись может быть внесена при получении заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001. Форма данного заявления утверждена приказом Федеральной налоговой службы от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, вступившего в силу 05.06.2016 года.



К примеру, данная форма заявления подается в случае, когда организация не представила в регистрирующий орган сведения о смене физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и в реестре значится уволенный руководитель.