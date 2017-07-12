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Местным властям разрешат оспаривать кадастровую стоимость земли

12.07.17 15:32

Госдума приняла во втором чтении законопроект, вносящий изменения в статью 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Поправки наделяют органы местного самоуправления, органы власти Москвы, Петербурга и Севастополя правом на оспаривание в судебном порядке кадастровой стоимости земельного участка, существенно сниженной по инициативе собственника. На данный момент право на оспариваение кадастровой стоимости есть только у собственников.

Конституционный суд в 2016 году рассмотрел конституционность таких норм закона. Мэрия города Братск пыталась через суд оспорить снижение в 15 раз цены земли лесопромышелнного комбината, но не смогла этого сделать, потому что участок находится в частной собственности. Суд счел, что это ограничивает конституционные гарантии защиты прав и законных интересов муниципальных образований, чьи бюджеты в значительной мере зависят от поступлений земельного налога.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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