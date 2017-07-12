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Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды

12.07.17 17:44

Госдума отклонила в первом чтении законопроект "О реализации отдельных специальных экономических мер, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", внесеннный сенатором  Антоном Беляковым.

Проектом предлагалось передавать санкционную продовольственную продукцию надлежащего качества на социальные нужды, а не уничтожать.

Законопроект поддержали три фракции - ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия, но, как обычно, всё решила фракция Единой России.

Не помогло даже эмоциональное заключительное выступление сенатора, в котором он говорил о том, что нажимая кнопку против законопроекта, депутат, по сути, проходится трактором по продуктам, которые так необходимы нуждающимся гражданам.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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