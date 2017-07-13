5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие

5 минут - ровно на столько сократили рабочий день своему сотруднику в компании "Северсталь-инфоком" и посчитали это достаточным для выплаты ему пособия по уходу за ребенком.

За 9 месяцев 2015 года было выплачено 167 599 руб. ежемесячного пособия.

В ходе проведения документальной выездной проверки ФСС установил что режим работы указанного сотрудника составляет 99% занятости рабочего времени (7,92 часа в день) и пришел к выводу о невозможности получения пособия.

По мнению ФСС, пособие по уходу за ребенком компенсирует заработок, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком. Сокращение рабочего времени менее чем на 5 минут в день не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. Фонд расценил такое сокращение как злоупотребление правом, направленное на получение дополнительного материального обеспечения.

Суды трех инстанций встали на сторону компании, однако судья Верховного суда в мае 2017 года отправил кассационную жалобу ФСС в Судебную Коллегию по экономическим спорам. И вчера, 12 июля, судьи вынесли свой вердикт - удовлетворить жалобу ФСС, компании "Северсталь-инфоком" в требованиях отказать.

Мотивировочная часть пока не опубликована, но скорее всего она взята из Определения ВС РФ от 24.05.2017 N 307-КГ17-1728, которым дело № А13-2070/2016 было отправлено на рассмотрение коллегии.