Клерк.Ру
 

5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие

13.07.17 10:26
3

5 минут - ровно на столько сократили рабочий день своему сотруднику в компании "Северсталь-инфоком" и посчитали это достаточным для выплаты ему пособия по уходу за ребенком.

За 9 месяцев 2015 года было выплачено 167 599 руб. ежемесячного пособия.

В ходе проведения документальной выездной проверки ФСС установил что режим работы указанного сотрудника составляет 99% занятости рабочего времени (7,92 часа в день) и пришел к выводу о невозможности получения пособия.

По мнению ФСС, пособие по уходу за ребенком компенсирует заработок, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком. Сокращение рабочего времени менее чем на 5 минут в день не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. Фонд расценил такое сокращение как злоупотребление правом, направленное на получение дополнительного материального обеспечения.

Суды трех инстанций встали на сторону компании, однако судья Верховного суда в мае 2017 года отправил кассационную жалобу ФСС в Судебную Коллегию по экономическим спорам. И вчера, 12 июля, судьи вынесли свой вердикт - удовлетворить жалобу ФСС, компании "Северсталь-инфоком" в требованиях отказать.

Мотивировочная часть пока не опубликована, но скорее всего она взята из Определения ВС РФ от 24.05.2017 N 307-КГ17-1728, которым дело № А13-2070/2016 было отправлено на рассмотрение коллегии.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
3 мнения
Клерк
hub
, Белебей

Бред. В законе не где не устанавливается на сколько должен быть сокращен рабочий день, чтобы получать пособие и заработную плату. По текущему закону можно сократить рабочий день на 1 секунду и это будет в рамках закона. Вместо того чтобы признать свой косяк и инициировать принятие поправок в законодательство ФСС решил тупо срубить бабло с предприятия. Установите законодательно предел сокращения рабочего дня и только после этого у ФСС появится основание не признавать такие выплаты законными. 

<b>Модератор</b>
бух2007
Установите законодательно предел сокращения рабочего дня и только после этого у ФСС появится основание не признавать такие выплаты законными.

 

+1
А то 5 минут мало, а 1 час - нормально. А 55 минут?
Аватар
Аноним
, Новосибирск

Если человек заслужил пособие, за него 2 предыдущих года платили взносы, зачем лишать заработанного права, права, как работника, так и человека, имеющего отношение к производству нового человека на свет? Платится всего не 100, а 40% от зарплаты.

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Бухгалтерские новости
 
С 1 июля минимальное пособие по уходу за первым ребенком составит 3120 руб.
 
Юридические новости
 
Хорошая подготовка к суду позволила налоговикам доначислить налог по УСН расчетным методом
 
Бухгалтеру
 
Пособия по уходу за ребенком– 2017: подборка самых частых вопросов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения58
Аноним прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
11:00
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:56
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
10:50
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
10:50
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:46
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:46
Клерк
hub прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
10:46
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:43
Аноним прокомментировал материал «Как добиться отмены требования об уплате пеней по взносам за 2016 год»
10:41
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:37
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:35
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:31
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
10:18
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:14
Клерк
yante прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
10:11
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
10:05
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:02
Клерк
yante прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
09:59
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:43
Аноним прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
09:39
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:36
Клерк
irochka007 прокомментировал материал «Принять участие в переписи населения можно будет со смартфона»
09:36
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
09:35
Клерк
Диана прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
09:33
Клерк
Дмитрий Разуваев прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:30
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
09:20
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
09:18
Клерк
van1971 прокомментировал материал «Принять участие в переписи населения можно будет со смартфона»
09:10
Клерк
Алена_Елена_Слуцкер прокомментировал материал «Регистрация документов организации 4.2»
09:09
Клерк
Hokori прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
08:56
Клерк
aksioma284 прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
08:55
Аноним прокомментировал материал «ИП, совмещающий УСН и ПСН, может учесть все страховые взносы при расчете УСН»
08:51
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
08:45
Аноним прокомментировал материал «Пособие по уходу за ребенком, поступающее на карту, банк незаконно списал в счет долга за ЖКУ»
08:39
Клерк
yante прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
08:37
еще
 