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Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП

13.07.17 14:29

Верховный суд РФ, рассматривая дело № А70-7612/2016, поддержал позицию налогового органа о необходимости включать в налоговую базу по УСН доход от реализации нежилого помещения, которое использовалось налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФНС РФ.

Инспекция в рамках камеральной проверки налоговой декларации индивидуального предпринимателя по УСН, установила, что ИП занизил налоговую базу, не включив в нее доход от реализации нежилого помещения. Это помещение на момент его продажи не было предназначено для использования его в личных, семейных и иных, не связанных с предпринимательскими, целях. В соответствии с договором аренды нежилого помещения предприниматель сдавал его в аренду ООО для размещения магазина.

По результатам проверки инспекция оштрафовала предпринимателя, а также доначислила ему налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, и пеню.

ИП, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он ссылался на то, что нежилое помещение он приобрел как физическое лицо, то есть задолго до государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, договор купли-продажи нежилого помещения был заключен без ссылки на его статус ИП, а деньги от продажи данного помещения не поступали на его расчетный счет или в кассу.

Суды трех инстанций признали правомерными выводы налогового органа. Они указали, что, хотя объект недвижимости был приобретен и затем продан предпринимателем как физическим лицом, но при этом использовался в предпринимательской деятельности и имел статус нежилого помещения, то и полученные доходы от его реализации необходимо включать в налоговую базу по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Определением Верховного Суда Российской Федерации предпринимателю было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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