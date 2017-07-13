Досудебное обжалование - эффективный способ избежать суда с налоговой

Досудебное обжалование решений налоговых органов – это достаточно эффективный способ снять разногласия, не доводя дело до суда, считает Управление ФНС Республики Бурятия.

По мнению налоговиков, до суда доходят, как правило, тяжбы по методологическим вопросам, то есть по тем случаям, когда закон может трактоваться неоднозначно. Здесь, конечно, необходима судебная практика, которая позволяет принять единую позицию как налогоплательщикам, так и налоговой службе по спорному вопросу.

Налоговая служба выработанную единую правоприменительную позицию по спорным вопросам доводит до налогоплательщиков и налоговых органов, в частности через размещенные на сайте ФНС России (nalog.ru) online-сервисы: «Решения по жалобам», «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов». С помощью данных сервисов пользователи сайта имеют возможность ознакомиться с официальной позицией ФНС России в форме решений, вынесенных по результатам рассмотрения жалоб и в форме официальных писем. Найти интересующий документ при работе с сервисами можно как по ключевым словам в заголовке или тексте, так и по дате. Банк данных постоянно пополняется.



Поэтому, прежде чем подавать жалобу, налогоплательщику следует обратиться к данному сервису - вполне возможно, что аналогичный случай уже рассматривался налоговым органом и имеется решение или письмо по данному вопросу.



Тем же, кто уже подал жалобу, полезно будет знать, что, начиная с 2012 года функционирует сервис «Узнать о жалобе», позволяющий организациям и физическим лицам в режиме online получать информацию о ходе и результатах рассмотрения жалоб, заявлений, предложений, поступивших как в центральный аппарат ФНС России, так и в региональные управления.



Чтобы найти необходимую информацию в базе сервиса «Узнать о жалобе» пользователю надо указать свой статус (физическое или юридическое лицо) и заполнить одно из полей: «Наименование организации» («ФИО» для физического лица), «ИНН» или «Входящий номер жалобы».



В том случае, если поступившее обращение было передано на рассмотрение в другой налоговый орган или другой государственный орган, данный сервис предоставит реквизиты письма, которым сообщено заявителю о передаче обращения на рассмотрение в иной орган.



Интернет-сервис «Узнать о жалобе» избавит налогоплательщиков от необходимости звонить в Федеральную налоговую службу и управления ФНС России по субъектам РФ, чтобы узнать о результатах рассмотрения обращения, и делает процесс рассмотрения жалоб и обращений граждан более прозрачным. Кроме того, пользователи «Личного кабинета» могут подавать жалобу непосредственно из «Личного кабинета».