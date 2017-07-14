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Финансовый кризис предлагают признать обстоятельством непреодолимой силы

14.07.17 16:45

В Госдуму внесен законопроект № 226036-7, который уточняет обстоятельства непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке).

Авторы проекта предлагают отнести к числу таких обстоятельств стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, существенная девальвация национальной валюты и другие не зависящие от воли сторон договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке) обстоятельства.

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