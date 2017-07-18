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Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам

18.07.17 15:17
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Во время Всероссийского дня приема предпринимателей в июне 2017 года на личный прием к прокурору Тюменской области обратилась предпринимательница, у которой налоговая инспекция удержала более 47 тыс. рублей в счет уплаты несуществующей недоимки по страховым взносам. Кроме того, инспекция приостановила операции по расчетному счету и ограничила пользование денежными средствами на счете.

Самостоятельно разрешить свою проблему женщина не смогла и обратилась за помощью в прокуратуру.

В ходе прокурорской проверки установлено отсутствие долгов у предпринимательницы по страховым взносам.

Ситуация возникла по вине управления Пенсионного фонда РФ в г. Тюмени, специалист которого ошибочно начислила и передала информацию о недоимке по уплате страховых взносов в налоговую инспекцию, которая с 1 января 2017 года осуществляет функции администрирования страховых взносов.

В связи с этим прокуратура области в адрес руководителя управления Пенсионного фонда РФ в г. Тюмени внесла представление об устранении нарушений закона.

В результате вмешательства прокуратуры счет предпринимательницы был разблокирован, незаконно удержанные средства возвращены, начальник отдела персонифицированного учета привлечена к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля за подчиненной, сообщает Генпрокуратура.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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