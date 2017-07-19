Административные штрафы разрешат уплачивать иным лицам
Платить административные штрафы за лицо, привлеченное к административной ответственности, разрешат иным лицам.
Законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях подготовлен Минфином и опубликован на сайте проектов НПА.
В настоящее время, обязанность по уплате административного штрафа возложена на лицо, привлеченное к административной ответственности, которую он должен исполнить самостоятельно.
Однако есть случаи, когда уплату административного штрафа за лицо, привлеченное к административной ответственности, производит третье лицо. В этом случае у администратора дохода растет дебиторская задолженность, поскольку представленных платежных документов не определить, за кого именно произведена уплата.
Предложенные поправки должны упростить процедуру исполнения обязанности по уплате штрафов по КоАП и обспечить своевременное и полное поступление неналоговых доходов в бюджет страны, написано в пояснительной записке к законопроекту.
Иное лицо будет не вправе требовать возврата административного штрафа. Такое же условие сейчас содержится в Налоговом кодексе.