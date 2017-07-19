Клерк.Ру
 

Административные штрафы разрешат уплачивать иным лицам

19.07.17 10:29

Платить административные штрафы за лицо, привлеченное к административной ответственности, разрешат иным лицам.

Законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях подготовлен Минфином и опубликован на сайте проектов НПА.

В настоящее время, обязанность по уплате административного штрафа возложена на лицо, привлеченное к административной ответственности, которую он должен исполнить самостоятельно.

Однако есть случаи, когда уплату административного штрафа за лицо, привлеченное к административной ответственности, производит третье лицо. В этом случае у администратора дохода растет дебиторская задолженность, поскольку представленных платежных документов не определить, за кого именно произведена уплата.

Предложенные поправки должны упростить процедуру исполнения обязанности по уплате штрафов по КоАП и обспечить своевременное и полное поступление неналоговых доходов в бюджет страны, написано в пояснительной записке к законопроекту.

Иное лицо будет не вправе требовать возврата административного штрафа. Такое же условие сейчас содержится в Налоговом кодексе.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Административное право, КоАП РФ»
Новости директору
 
За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы
 
Юридические новости
 
ИП обвинили в рекламе наркотиков из-за картинок на детских костюмах
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Административное право, КоАП РФ»

Все семинары по теме Административное право, КоАП РФ
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения60
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
11:41
Аноним прокомментировал материал «О круглосуточных дежурствах»
11:35
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
11:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «У компаний новые обязанности в области гражданской обороны»
11:29
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
11:27
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
11:23
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
11:14
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
11:04
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
11:03
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
10:58
Энергия мысли
room111 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
10:53
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
10:50
Клерк
Scroodge прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:50
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
10:46
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
10:43
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
10:28
Аноним прокомментировал материал «У компаний новые обязанности в области гражданской обороны»
10:24
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:09
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры & инспекторы ФНС: давайте жить дружно»
09:51
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
09:47
Клерк
Kazanova прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:47
Клерк
Kazanova прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:46
Клерк
mityai прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:44
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:38
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:35
Аноним прокомментировал материал «Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода»
09:33
Клерк
mityai прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:09
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:05
Клерк
hub прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:05
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:04
Аноним прокомментировал материал «ПФР пугает: незаконно полученные пенсии придется вернуть. Без вариантов»
08:49
Аноним прокомментировал материал «Расчет по страховым взносам за полугодие 2017: полезные инструкции»
08:48
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
08:45
еще
 