Административные штрафы разрешат уплачивать иным лицам

Платить административные штрафы за лицо, привлеченное к административной ответственности, разрешат иным лицам.

Законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях подготовлен Минфином и опубликован на сайте проектов НПА.

В настоящее время, обязанность по уплате административного штрафа возложена на лицо, привлеченное к административной ответственности, которую он должен исполнить самостоятельно.

Однако есть случаи, когда уплату административного штрафа за лицо, привлеченное к административной ответственности, производит третье лицо. В этом случае у администратора дохода растет дебиторская задолженность, поскольку представленных платежных документов не определить, за кого именно произведена уплата.

Предложенные поправки должны упростить процедуру исполнения обязанности по уплате штрафов по КоАП и обспечить своевременное и полное поступление неналоговых доходов в бюджет страны, написано в пояснительной записке к законопроекту.

Иное лицо будет не вправе требовать возврата административного штрафа. Такое же условие сейчас содержится в Налоговом кодексе.