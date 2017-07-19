Инспектор ФНС приписывала юрлицам долги ради получения премии. Теперь ее судят

Прокуратура г. Нижневартовска Ханты-Мансийского АО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что обвиняемая, работая в должности старшего государственного налогового инспектора, в период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года, используя свое служебное положение, с целью увеличения показателей своей работы и получения премиальных вознаграждений изготовила подложные акты, в которые вносила недостоверные сведения о налоговой задолженности предприятий г. Нижневартовска.

В результате её незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Генпрокуратура.