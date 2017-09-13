Что делать медорганизациям, которые не успели подать уведомление для услуг ОМС

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В соответствии с федеральным законодательством медицинская организация включается в соответствующий реестр на основании уведомления, которое она должна направить в территориальный фонд до 1 сентября года, предшествующего году, в котором планируется осуществление деятельности медицинской организации по полисам ОМС.

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ненецком АО обратился бизнесмен, открывающий в регионе медицинскую организацию и планирующий осуществлять свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Предприниматель получил лицензию на осуществление медицинской деятельности 1 сентября 2017 года и, соответственно, не успел подать уведомление в территориальный фонд.

В таких исключительных случаях должны устанавливаться иные сроки подачи уведомления вновь созданной медицинской организацией в территориальный фонд, считает бизнес-омбудсмен.

«Мною было подготовлено письмо в профильный Департамент председателю комиссии по разработке территориальной программы ОМС в НАО с просьбой обратить внимание на этот нюанс. С обратившимся ко мне предпринимателем вопрос будет решен в индивидуальном порядке и, надеюсь, в скором времени в регионе появится еще одна частная медицинская организация, оказывающая услуги по полисам ОМС», - заявил региональный бизнес-защитник.