Роспотребнадзор будет проверять по-новому

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Разработан проект приказа, которым утверждаются проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые территориальными органами Роспотребнадзора при проведении плановых проверок отдельных юрлиц и ИП.

Проверочные листы будут применяться при проведении плановых проверок с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на предприятиях торговли, общественного питания, в парикмахерских, салонах красоты, соляриях.

Так, в частности, первым вопросом в этих листах значится: «Представлено ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомление в органы Роспотребнадзора о начале осуществления предпринимательской деятельности организации». Напомним, такое требование предусмотрено статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Кроме того, парикмахеров, работников торговли и общепита спросят, нет ли у них у помещении грызунов и насекомых и какие мероприятия по защите от этих представителей животного мира производятся.