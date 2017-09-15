Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов

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Депутаты решили заняться злостными неплательщиками алиментов. Новые меры могут коснуться тех, кто не платил алименты два месяца и больше.

Поправки предлагается внести в Административный кодекс РФ.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, разрешающий судебным приставам задерживать злостных неплательщиков алиментов, пишет Парламентская газета.

Согласно проекту, судебные приставы-исполнители при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев наделяются полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведётся исполнительное производство. Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

«Нередко должники, которые в течение двух и более месяцев без уважительной причины уклонялись от уплаты алиментов, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. В настоящее время приставы не имеют права осуществлять в их отношении такие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как административное задержание и доставление. Однако при выявлении других административных правонарушений, производство по которым осуществляют судебные приставы-исполнители, они вправе применять указанные меры», — сказал глава думского Комитета Павел Крашенинников.

Сейчас приставам приходится обращаться к полиции за содействием, что существенно замедляет процесс производства по делу об административном правонарушении. Кроме того, это создаёт дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.