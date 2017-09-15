Клерк.Ру
 
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Какие изменения внесены в закон о банкротстве

15.09.17 16:34
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Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ в Закон о банкротстве и введена глава III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». Об этом напомнили в УФНС по Республике Марий Эл.

Таким образом впервые определены критерии для установления контролирующего должника лица или круга лиц.

Новая редакция Закона о банкротстве устанавливает основания для привлечения виновного лица к субсидиарной ответственности, которая наступает:
- за невозможность полного погашения требований кредиторов;
- за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника;
- за нарушение законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве).

Кроме того, главой III.2 Закона о банкротстве также впервые законодательно закреплена возможность привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

Новая редакция Закона о банкротстве увеличила срок исковой давности на подачу заявления о привлечении виновного лица к субсидиарной ответственности.

 По новым правилам, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

При этом Закон о банкротстве предусматривает возможность восстановления пропущенного срока.

Указанными изменениями законодательно закреплено то, как кредиторы вправе распоряжаться правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Кредиторы вправе приступить:
- к взысканию задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
- к продаже этого требования по правилам пункта 2 статьи 140Закона о банкротстве;
- к уступке кредитору части этого требования в размере требования кредитора.

Законодатель, внося изменения в Закон о банкротстве в части ответственности контролирующих должника лиц, регламентировал возможность заключения мирового соглашения в рамках рассмотрения заявления о привлечении к ответственности по правилам главы 15 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Таким образом, главой III.2 Закона о банкротстве законодатель усиливает ответственность недобросовестных руководителей и участников юридических лиц перед контрагентами и государством, защищая права последних.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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