Физлица смогут подавать в суд коллективные иски

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Минюст начал готовить законопроект, который предполагает введение в Гражданский процессуальный кодекс РФ новый институт рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

Аналогичный правовой институт в настоящее время предусмотрен главой 282 Арбитражного процессуального кодекса РФ и успешно применяется в течение ряда лет для защиты прав и интересов юридических лиц.

Теперь граждане получат возможность отстаивать свои интересы в суде через единого выбранного ими представителя, не оформляя нотариальной доверенности. В то же время суды освобождаются от необходимости рассматривать большое количество идентичных исков, что способствует качественному и быстрому рассмотрению дел.

Целью законопроекта является внедрение механизмов защиты прав и законных интересов групп потребителей в судах общей юрисдикции, а также унификация правового регулирования порядка рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц в гражданском, административном судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

В настоящее время идет общественное обсуждение проекта.