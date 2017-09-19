Букмекерская контора не должна располагаться в жилом доме. Оштрафуют на 500 тыс.

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Букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок не могут быть расположены в объектах жилищного фонда, объектах незавершенного строительства, во временных постройках, в киосках, под навесами и в других подобных постройках; в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения и т.п.

Инспекцией ФНС России по Кировскому району г. Астрахани проведена проверка юрлица, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. В результате проверки установлено, что пункт приема ставок букмекерской конторы и тотализатора расположен в жилом доме, сообщает региональное УФНС.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении юрлица протокола об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1.1. КоАП и вынесения судом постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, которые уже поступили в бюджет.