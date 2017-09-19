Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств

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Денежные средства, поступившие на расчетный счет предпринимателя и впоследствии им перечисленные, являются его доходом от предпринимательской деятельности. Поэтому взимание банковской комиссии за такой перевод является незаконным. Такое решение принял АС Волго-Вятского округа в постановлении от 21.08.2017 N Ф01-2995/2017.

В суд обратилась ИП с иском к Россельхозбанку о взыскании 116 360 рублей 40 копеек неосновательного обогащения, 1681 рубля 16 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами и пр.

Тарифами Банка была предусмотрена комиссия за перечисление денежных средств с банковского счета индивидуального предпринимателя на счета платежных карт физических лиц в размере 3%, при этом указывалось исключение - операции по перечислению дохода от предпринимательской деятельности и суммы в погашение задолженности заемщика перед Банком комиссией не облагались.

ИП в период с 01.10.2015 по 16.02.2016 перечислил с расчетного счета на свою карту денежные средства в сумме 3 878 680 рублей с указанием в платежных поручениях в качестве назначения платежа "Пополнение счета собственные средства карта ХХХХ, без налога (НДС)". Банк на основании банковских ордеров от 15.02.2016 ,16.02.2016 и от 28.06.2016 списал комиссию за перечисление средств с банковского счета ИП согласно договору и Тарифам комиссионного вознаграждения в общей сумме 116 360 рублей 40 копеек.

Не согласившись с действиями Банка по списанию комиссии, ИП 29.06.2016 направил Банку письмо с просьбой вернуть неправомерно списанные денежные средства на расчетный счет, однако деньги возвращены не были и тогда предприниматель обратился в суд.

Суд удовлетворил иск ИП, указав на то, что денежные средства, поступившие на расчетный счет предпринимателя и в последующем им перечисленные, являются доходом от предпринимательской деятельности, что в силу пункта 1.1.8 Тарифов комиссионного вознаграждения исключает возможность взимания Банком комиссии за проведение такой операции.