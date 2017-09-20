За нарушения в гособоронзаказе введут свою уголовную статью

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Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

Проектом предлагается добавить в Уголовный кодекс статью 2011 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». За нарушения по этой статье руководителя организации могут лишить свободы на срок от четырех до восьми лет, а за такое деяние, совершенное в составе организованной группы до десяти лет.

Санкции за нарушения предложены и для должностных лиц госорганов, а не только директоров организаций. В новой статье УК 2854 ответственность устанавливается такая же, как и в статье 2011.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит никаких разъяснений о причинах таких поправок, как это обычно бывает.