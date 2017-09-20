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Фирму оштрафовали на 1 млн. руб. за взятку при проверке Роспотребнадзора

20.09.17 13:05
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В сентябре прошлого года в г. Брянске должностные лица регионального управления Роспотребнадзора в ходе проверки магазина выявили в продаже продукты с истекшим сроком годности.

Чтобы протокол об административном правонарушении был составлен в отношении должностного, а не юридического лица замдиректор магазина передал госслужащим денежные средства и продукты на общую сумму 13,7 тыс. рублей.

В зависимости от роли и степени участия сотрудники Роспотребнадзора осуждены по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 290 УК РФ (пособничество при получении взятки). В отношении работника магазина уголовное преследование прекращено, сообщает Генпрокуратура.

Прокуратура в отношении организации возбудила административное производство по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица), по результатам рассмотрения которого мировой судья назначил коммерческой фирме штраф в размере 1 млн рублей. 

 

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Аноним
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