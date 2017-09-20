Внеплановых проверок бизнеса стало слишком много

39

Введение в 2016 году моратория на плановые проверки малого бизнеса не облегчило бремя административной нагрузки – внеплановых проверок стало почти в 5 раз больше, чем плановых. Их доля – 83% от общего числа. К такому выводу пришла бизнес-омбудсмен Забайкальского края.

Так, например, трудовая инспекция стала чаще проверять бизнес, как в плановом (2015 г. – 285 проверок, 2016 г. – 381), так и во внеплановом порядке (на 64 больше). Увеличилось количество внеплановых проверок со стороны Россельхознадзора (на 111 больше) и Ростехнадзора (2015 г. – 356 проверок, 2016 г. – 708).

Исполнительными органами государственной власти региона проведено 3600 внеплановых и 564 плановых проверок. То есть основная часть мероприятий по контролю (86,5%) также носит внеплановый характер. Аналогичная ситуация и с муниципальным контролем: из 457 проверок 290 – внеплановые (63%).

Бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова подчеркивает, что большое число внеплановых проверок вынуждает предпринимателя постоянно предоставлять множество документов. Отсюда и ключевая проблема бизнеса – высокая административная нагрузка.

Наиболее распространенные основания для проведения внеплановых проверок – это контроль исполнения предписаний по результатам предыдущей проверки, заявления потребителей, поручения Правительства РФ, требования прокуратуры и контроль соблюдения лицензионных требований.

Количество обращений предпринимателей к Уполномоченному по вопросам контрольно-надзорной деятельности растет. Примерно каждая 8 жалоба, так или иначе, касается проверок. Чаще всего предприниматели сталкиваются с тем, что органы выходят за пределы своих полномочий, назначают и проводят проверки с существенными нарушениями законодательства, а также не желают идти навстречу бизнесу, из-за чего все спорные вопросы приходится решать в суде.