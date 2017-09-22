Срок добровольной ликвидации ООО ограничен

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С 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», напоминает УФНС Республики Карелия.

В соответствии с этим предусмотрены предельные сроки, в течение которых общество с ограниченной ответственностью может находиться в стадии добровольной ликвидации.



Теперь срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации, не может превышать один год. В том случае, если по каким-либо причинам ликвидация общества не может быть завершена в течение года, то срок ликвидации можно продлить в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.



Если участниками общества отменено ранее принятое решение о ликвидации общества, то повторное принятие решения о его ликвидации в добровольном порядке возможно не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об отмене решения в единый государственный реестр юридических лиц. Такой порядок действует и в случае истечения годичного срока ликвидации общества.