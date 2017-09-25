Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема

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В ходе ВНП налоговиками Башкортостана было установлено неправомерное включение организацией в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, сумм арендной платы по договорам аренды дорожной техники.

Крупная дорожно-строительная компания применила схему с использованием вновь созданных подконтрольных и сопричастных организаций, которым была реализована изношенная техника предприятия. Одновременно налогоплательщиком с этими же подконтрольными обществами заключены договоры аренды этой же техники, реализованной обществам.

В результате размер начисленной арендной платы по договорам более чем в 42 раза превысил сумму доходов налогоплательщика от первоначальной продажи техники этим обществам. Таким образом, выявились умышленное, необоснованное увеличение затрат, фиктивная задолженность налогоплательщика и уменьшение налоговой базы предприятия, сообщает УФНС региона.

По факту выявленной схемы следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора крупнейшего налогоплательщика, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Вынесено решение о взыскании с него ущерба от преступления в размере более 60 млн рублей.